شكرا لقرائتكم بايرن ميونخ يهدد برشلونة بسجل تهديفى فى دورى أبطال أوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يملك فريق بايرن ميونخ الألماني، سجل تهديفى مرعب في دورى أبطال أوروبا بالموسم الجارى 2019-2020، قبل المواجهة المصيرية التي يخوضها أمام برشلونة الإسبانى في التاسعة من مساء اليوم الجمعة، على ملعب "النور" فى العاصمة البرتغالية لشبونة، ضمن منافسات الدور ربع النهائى من مسابقة دوري أبطال أوروبا التى عادت منافساتها مؤخرا بعد توقف دام عدة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وسجل بطل ألمانيا رقما قياسيا على المستوى الأوروبى هذا الموسم، بتسجيل 31 هدفا في 8 مباريات بدورى الأبطال خلال مرحلة المجموعات ودور الستة عشر وهو ما لم يحققه أي فريق أخر في هذه المرحلة من البطولة البطولة.

وتخطى بايرن ميونخ بهذا السجل التهديفى وفقا للموقع الرسمي للنادى، الرقم القياسى الذى حققه برشلونة بتسجيل 30 هدفا في 8 مباريات أيضا في موسم 2011-2012.

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ونجح الفريق البافارى في تحقيق الفوز في المباريات الثمانى التي خاضها حتى الآن في دوري الأبطال هذا الموسم 2019-2020.

من ناحية أخرى، حافظ بايرن ميونخ على سجله بدون تلقى أي هزيمة منذ 251 يوما وتحديدا 7 ديسمبر من العام الماضى، عندما خسر للمرة الأخيرة أمام مضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ بهدفين مقابل هدف، على ملعب "بروسيا بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ14 من عمر مسابقة الدوري الألماني "بوندزليجا".

ومنذ هذه الهزيمة الأخيرة، نجح بايرن ميونخ في تحقيق سجل مثالى بلاهزيمة على مدار 27 مباراة فى جميع البطولات، محققا 26 انتصاراً بالإضافة إلى تعادل وحيد.

وتقابل بايرن ميونخ مع برشلونة فى 10 مباريات رسمية بمختلف البطولات، حقق خلالها بطل البوندزليجا 6 انتصارات من بينها 5 فى دورى أبطال أوروبا، فيما حقق برشلونة انتصارين فقط، وانتهت مباراتان بالتعادل.