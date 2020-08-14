شكرا لقرائتكم العين الإماراتى ينفي دخوله على موفاوضات رمضان صبحي والتدخل لعودته لـ هدرسفيلد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نفى نادى العين الإماراتى، التقارير الصحفية التي ربطته بالتفاوض مع النجم رمضان صبحى، لاعب فريق هدرسفيلد تاون الإنجليزي، والتي انتهت إعارته مؤخرا مع النادى الأهلى، ليعود اللاعب من جديد لصفوف فريقه الإنجليزي.

ذكرت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، أن نادى العين، ينفي التقارير الصحفية، التي ربطته بالتفاوض مع اللاعب المصري رمضان صبحي لاعب هدرسفيلد الإنجليزي، المنتهي إعارته للنادي الأهلي المصري بالتأكيد على أن ملف اللاعبين الأجانب أغلق هذا الصيف.

وتلقى أمير توفيق مدير التعاقدات في النادى الأهلى، اتصالًا من رمضان صبحى، أبلغه أنه لا يرغب في اللعب للأهلي وسوف ينتقل لنادي بيراميدز وبناء على ذلك أصبح رمضان صبحي خارج الحسابات الفنية لفريق الأهلي.

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وكشفت تقارير صحفية، عن توصل رمضان صبحى، لإتفاق من أجل الإنتقال لصفوف بيراميدز، بداية من الموسم المقبل، حيث سيتقاضى 90 مليون، في 3 مواسم من الفريق السماوى، مقسمة على 25 مليون في الموسم الأول، و 30 في الموسم الثانى، على أن تصبح 35 مليون في الموسم الثالث.

وشارك العفيجى مع الأهلى في 79 مباراة ببطولة الدورى ، و أحرز 17 هدفا ، و صنع 13 لزملاؤه ، وعلى المستوى الافريقى فشارك اللاعب في 17 مباراة بالبطولات الأفريقية ، و سجل هدفان ، وصنع 3 .

كما شارك في 3 مباريات كأس السوبر المحلى ، و في الكأس شارك في 8 مباريات ، وسجل 3 أهداف .