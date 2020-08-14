شكرا لقرائتكم هندرسون يفوز بجائزة لاعب الموسم في ليفربول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فاز جوردان هندرسون، قائد فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، بجائزة أفضل لاعب في ناديه لموسم 2019-2020.

وذكر الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي يوم الجمعة، أن لاعب خط الوسط حصل على الجائزة بعد موسم رائع مع ليفربول، توج فيه الفريق بلقب الدوري الإنجليزي وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي.

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وأضاف أن هندرسون تغلب على السنغالي ساديو ماني في المنافسة على المركز الأول، فيما جاء ترينت أليكساندر أرنولد في المركز الثالث.

وتابع الموقع الرسمي بالقول إن هندرسون الذي يرتدي القميص رقم 14 شارك في 40 مباراة بجميع البطولات ضمن صفوف الفريق الذي يدربه الألماني يورغن كلوب، وسجل أربعة أهداف، وصنع خمسة لزملائه.

وتوج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الموسم المنقضي، للمرة 19 في تاريخه، وللمرة الأولى منذ عام 1990.