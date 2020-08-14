كوكا يعلق على عضلات بطن محمد صلاح: بيعمل تمارين بطن من وهو عنده سنتين

يقضى النجم محمد صلاح، المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزى، آخر عطلته الصيفية قبل العودة إلى إنجلترا والانضمام لصفوف الريدز استعدادا للموسم الجديد للدورى الإنجليزى، مع صديقه أحمد حسن كوكا مهاجم أولمبياكوس اليوناني.

ونشر أحمد حسن كوكا، عبر حسابه بموقع تويتر، صورة من النجم المصرى محمد صلاح، على اليخت، وعلق قائلاً:" صاحبك اللي بيعمل تمارين للبطن من وهو عنده سنتين".

وظهر الدوليان المصريان وهما يتنزهان فى البحر، بينما ظهر صلاح وهو يقود المركب، وفقا لما أظهرته مقاطع الفيديو التى نشرها كوكا عبر ستورى حسابه على انستجرام.

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يشار إلى أن النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى، تواجد في قائمة أجمل 50 هدفا في ملاعب العالم هذا الموسم، بعدما سجل هدفا رائعا في شباك سالزبورج النمساوى، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في دوري ابطال أوروبا.

وسجل محمد صلاح هدف الريدز الثاني في الدقيقة 58 من المباراة، بعد تمريرة طولية استلمها صلاح وراوغ حارس مرمى سالزبروج وسدد الكرة من زاوية صعبة على أقصى الجهة اليمنى.

وضمت قائمة أجمل أهداف هذا الموسم العديد من النجوم بجانب محمد صلاح ومن أبرزهم: كريستيانو رونالدو، ليونيل ميسي، سيرجيو راموس، إيرلينج هالاند، نيمار دا سيلفا، أنطونيو كاندريفا، كيليان مبابى، حكيم زياش، سون هيونج مين، جونزالو هيجواين، ماركوس راشفورد، باولو ديبالا، تشيرو إيموبيلى، كيفين دى بروين، آرثر ميلو، كارلوس فيلا، لويس سواريز، بيرناردو سيلفا، إيمرى كان، كريستيان بوليسيتش، أنطونى مارسيال، وبيير إيميريك أوباميانج.