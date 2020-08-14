32 مليون جنيه.. الأهلي يرفض تحمل أي جزء من عقوبة محمود كهربا





رفض النادي الأهلي تحمل خزينته جزءًا من العقوبة الموقعة من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم ضد لاعبه محمود عبد المنعم كهربا، وذلك حتى في حال قبول الطعن عليها وتخفيفها.

وعلم “القاهرة 24″، أن رفض الأهلي جاء بسبب أن العقوبة الصادرة تخص اللاعب والنادي البرتغالي الذي لعب له كهربا قبل الانضمام للقلعة الحمراء في شهر يناير الماضي، إلى جانب أن هناك بندًا في عقد اللاعب مع الأهلي يقضي بأن الخزينة الحمراء لن تتحمل أي مليم من أي عقوبة سيصدرها “فيفا” ضد اللاعب.

الخطيب يشكر الاتحاد الدولي

عبر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عن تقديره لقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم، الذي رفض وبشكل قاطع كافة الاتهامات الباطلة التي وجهها مسئولو الزمالك بشأن تعاقد الأهلي مع اللاعب محمود عبد المنعم «كهربا» في صفقة انتقال حر؛ بعد فسخ تعاقده مع نادي «أفيس» البرتغالي في يناير الماضي.

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وقال محمود الخطيب في تصريحات صحفية، إن رفض «فيفا» كل الشكاوى التي جاءت بحق الأهلي في هذا الملف، يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن ثوابت الأهلي راسخة، لم ولن تتغير، وأن النادي لا يسلك إلا الطرق المشروعة كعادته، والتي تتفق مع اللوائح والقوانين.

وأضاف الخطيب أنه شيء جيد ألا يتعرض كهربا للإيقاف، وفقًا لما قدمه من مستندات صحيحة، لكن الغرامة التي تم توقيعها على اللاعب، بالتأكيد أنه لديه من المستندات ما يحفظ حقوقه أمام المحكمة الرياضية، التي سوف يطعن من خلالها على قيمة الغرامة.

وأشار رئيس الأهلي إلى أن الإدارات المعنية في الأهلي تتابع هذا الملف باهتمام وعناية شأن كل الملفات الأخرى، بما يحفظ حقوق النادي، خاصة أن كهربا أصبح لاعبًا في الأهلي.

وكان نادي الزمالك قد تلقى إخطارًا رسميًا من غرفة لجنة فض المنازعات التابعة للاتحاد الدولي “فيفا” بتوقيع عقوبة على كهربا، وأقرت اللجنة بإلزام اللاعب بدفع 32 مليون و837 ألف جنيه، بسبب خرقه عقده مع نادي الزمالك وهروبه في صيف 2019 مع توقيع غرامة مالية أخرى قدرها 5%؜ من إجمالي العقوبة فوائد على المبلغ الأساسي.

وقالت لجنة فض المنازعات إنه في حالة عدم السداد خلال 45 يومًا من توقيع العقوبة؛ يتم إيقاف اللاعب لمدة أقصاها 6 أشهر.