شكرا لقرائتكم خبر عن توقف مباراة الجونة و الاتحاد 6 دقائق بسبب الـ var .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقفت مباراةا لجونة و الاتحاد السكندري توقف المباراة لـ6 دقائق بسبب إحتكام حكم اللقاء و ليد عبد الرازق إلى تقنية الـvar لإحتساب هدف للاتحاد السكندري من عدمه قبل أن يتم الاستقرار في النهاية أنها تسلل على لاعب الاتحاد ولكن الواقعة استمرت لما يقارب الـ6 دقائق لإحتسابها لتظل النتيحة كما هي 1 / 1، وذلك بسبب قلة عدد الكاميرات الموجودة في الملعب

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وتوقفت المباراة من الدقيقة 84 حتى الدقيقة 90 للجوء إلى تقنية الـvar في اللقاء المقام بإستاد " خالد بشارة" ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري العام في الظهور الأول للفريق الساحلى منذ 9 مارس الماضى حينما تعادل مع الاسماعيلى بهدف لكل فريق فيما تعادل زعيم الثغر مع الزمالك بهدف لكل فريق في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لبطولة الدوري .

احتسب الحكم وليد عبد الرازق ضربة حرة مباشرة على حدود منطقة جزاء الاتحاد قبل أن يتدخل حكم الـvar ليحتسبها الحكم عبد الرازق ضربة جزاء يتصدى لها ريان ويحرزها هدف في مرمى عماد السيد.

بدأ البرتغالي بيدرو بارني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة الاتحاد السكندرى، حيث يستضيف الجونة نظيره الاتحاد السكندرى على استاد خالد بشارة

جاء تشكيل الجونة كالتالي:

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في حراسة المرمى :إسلام طارق.

رباعي خط الظهر: جوناثان نجويم، لؤي وائل، الجزار، باسم علي.

خط الوسط: أكرم توفيق، سيرجي أكا، عموري، إسلام محارب، أحمد مجدى

الهجوم: أحمد ياسر ريان.

بدأ الاتحاد بتشكيل مكون من عماد السيد و محمود شعبان و اسلام جمال و محمود رزق و السيد سالم و نور السيد و أحمد نبيل مانجا و أحمد رفعت و خالد الغندور و أحمد حجي و خالد قمر.

بدأت المباراة هجومية من قبل نادي الجونة وطلب لاعبيه الحصول على ضربة جزاء في الدقيقة 5 بعد عرقلة أحمد مجدي ، ليلجأ الحكم إلى تقنية الـvar ليتم التراجع عن احتسابها ضربة جزاء.

واستحوذ لاعبو الاتحاد السكندري على منطقة وسط الملعب لفترات طويلة بفضل تناقل الكرة بين لاعبيه أكثر من مرة بينما اعتمد الجونة على الهجمات المرتدة ووصل أكثر من مرة لمنطقة جزاء الاتحاد دون ترجمة لأهداف.

ويحتل الجونة المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز في 5 وتعادل في مثلهم وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 15 هدفاً وتلقت شباكه 24 هدفاً فيما يحتل زعيم الثغر المركز الخامس برصيد 28 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز في 7 وتعادل في مثلها وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 18 هدف وتلقت شباكه 14 هدفاً.