شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يبدأ إجراءات شكوى اتحاد الكرة للفيفا رسميا بعد مباراة الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو النادي المصري رفع شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم –فيفا- وإعداد تقرير كامل عن الاحداث التي سبقت مباراة الإسماعيلي و التي لم يحضرها فريق المصري بسبب إصابات كورونا.

أكد مسئولو المصري أنهم سيعتمدوا في شكواهم على مخاطبات اتحاد الكرة التي تؤكد أن وجود 10 إصابات بأي فريق يتم تأجيل المباراة لهذا الفريق المصاب وهو ما لم يحدث.

أطلق الحكم الدولى أحمد الغندور صافرته معلناً نهاية مباراة المصرى والإسماعيلى بعد مرور 20 دقيقة من إطلاق صافرة البداية بسبب عدم حضور الفريق البورسعيدى لأرض ملعب برج العرب بالإسكندرية، وأكد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنه فى حالة عدم تواجد المصرى فى مباراة اليوم أمام الإسماعيلى سيتم خصم 6 نقاط من النادى المصرى، أسوة بما تم فى لقاء الأهلي والزمالك والذى تخلف فيه الأخير عن الحضور للقاء، وتم خصم 3 نقاط منه باعتباره مهزوماً إلى جانب خصم 3 نقاط فى نهاية الموسم.

وأصدر النادي المصري برئاسة سمير حلبية بياناً رسمياً لتوضيح موقف الفريق من مباراة اليوم المقرر إقامتها أمام النادى الإسماعيلى، وعقد مجلس إدارة النادى المصرى جلسة طارئة مساء أمس، الخميس، لمناقشة إمكانية المشاركة فى مباراة النادي الإسماعيلي بالدورى العام، والمقرر لها الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الجمعة باستاد ببرج العرب.

كما أصدر النادى الإسماعيلى بياناً رسميا أكد فيه ترحيبه بتأجيل مواجهة المصرى البورسعيدى تضامناً مع المصرى فى ظل وجود إصابات كورونا بصفوفه.

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وخسر المصرى البورسعيدى مباراته المؤجلة من الجولة 14 للدوري أمام الزمالك بهدف دون رد في أول ظهور له مع عودة المسابقة ، فيما كان أخر ظهور للإسماعيلى في 9 مارس الماضى حينما تعادل مع الجونة بهدف لكل فريق قبل توقف المسابقة.

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز في 5 وتعادل في مثلهم وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه مثلهم ولايزال لديه مباراة مؤجلة ، فيما يحتل الاسماعيلى المركز التاسع برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز في 6 وتعادل في 4 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبيه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفا.

وفى وقت سابق أكد أدهم السلحدار، المدرب العام للنادى الإسماعيلى، أن النادى لم يتلق أى إخطار من اتحاد الكرة بشأن مباراة المصرى البورسعيدى حتى اللحظة الحالية، وقال السلحدار فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "الإسماعيلى فى معسكره المغلق بالإسكندرية منذ أمس، وسنذهب لملعب المباراة فى موعدنا، اتحاد الكرة لم يخطرنا بأى شىء، وبالتالى لا نملك أى قرار بخلاف لعب المباراة فى موعدها".

وعن بيان المصرى ورفضه خوض المباراة قال السلحدار، "الإسماعيلى متعاطف للغاية مع شقيقه المصرى لاسيما أنه يمر بموقف صعب للغاية، ويتمنى السلامة لكل لاعبيه ومدربيه بل وكل مصاب بفيروس كورونا فى العالم بأسره، ولكننا رحبنا فى وقت سابق بتأجيل المباراة مراعاة لظروف الفريق البورسعيدى ولم نبد أى اعتراض فى ذلك الشأن والقرار النهائى يبقى دائماً لاتحاد الكرة".

وتابع المدرب العام للإسماعيلى، "حتى بعد وصولنا للإسكندرية ودخولنا معسكرا بالأمس فى حال تأجيل المباراة لن نعترض حتى لو هناك خسائر مادية بالنسبة لنا لاسيما أن المكاسب الإنسانية هى الأهم والأبقى والحفاظ على سلامة كافة عناصر المنظومة هو الهدف الأسمى لأى رياضة".

وعن حقيقة إشراك المصرى لاعبين مصابين بكورونا فى مباراة اليوم قال السلحدار، "أثق جيداً أن فريقا عريقا مثل المصرى لا يفعل ذلك، وكلها افتراءات تنبع من الأزمة العنيفة التى ضربت الفريق البورسعيدى، ونتمنى أن يتجاوزها سريعاً ويعود لسابق عهده".