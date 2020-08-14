شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي يزيل صور رمضان صبحي من ملعب السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزال مسئولو النادي الاهلي صور رمضان صبحي لاعب هبدرسفيلد من مدخل إستاد الاهلي الجديد بالسلام وذلك بعدما رفض رمضان البقاء في الاهلي وأعلن أنه سيرحل إلى نادي بيراميدز.

وكان رمضان صبحي يتصدر صور نجوم الاهلي في ملعب السلام الذي تم الإعلان عنه مساء أول أمس ، الأربعاء، قبل أن يقوم مسئولو القلعة الحمراء بإزالة صور الثنائي رداً على موقفهما خلال الفترة الماضية فقد رفض رمضان البقاء مع الاهلي وتفضيله عرض بيراميدز رغم الاهلي .

اكد مسئولو النادي الأهلي أن الزمالك ليس من حقه الاستئناف على رفض الفيفا الخاص بإيقاف محمود عبد المنعم كهربا ، والاكتفاء بتغريمه ماديا بعد رحيله عن النادي الأبيض لافيس البرتغالي والذي انتقل منه للأهلي، وشدد مسئولو الأهلي أن من حق كهربا المشاركة مع الأهلي بعد تقديمه استئناف ضد الغرامة في المحكمة الرياضية الدولية، معلقين :"حكم الاستئناف متوقع صدوره بعد مرور 7 اشهر من الآن وبالتالي يحق لكهربا المشاركة خلال هذه الفترة في مباريات الأهلي وبعد صدور الحكم النهائي فلن يشارك اللاعب قبل تسديد الغرامة حال عدم إلغائها.

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وحصل الزمالك على حكم من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بتغريم كهربا 32 مليوناً و800 ألف جنيه لصالح قلعة ميت عقبة، وأعلن أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، حصول ناديه على حقوقه فى أزمة انتقال محمود عبد المنعم كهربا لصفوف الأهلى دون موافقة القلعة البيضاء، وكتب عضو مجلس الزمالك عبر حسابه على تويتر، "الحمد لله الزمالك يحصل على حقه فى قضيه اللاعب محمود كهربا"، وفى 2 أغسطس 2015 انضم محمود عبد المنعم كهربا لصفوف نادى الزمالك ليبدأ رحلة مع القلعة البيضاء انتهت بالانتقال للأهلى.