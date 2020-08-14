شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. وادى دجلة يتقدم على حرس الحدود 1 / 0 بـ"ركلة جزاء مُعادة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم وادى دجلة على حرس الحدود، بالهدف الأول فى الدقيقة 24 من عمر اللقاء المقام بينهما حاليا على ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري العام فى الظهور الأول للفريقين منذ توقف المسابقة المحلية بسبب جائحة كورونا، وكان آخر ظهور لدجلة فى 11 مارس الماضى حينما تعادل سلبياً مع طنطا، فيما تعادل حرس الحدود مع الجونة بهدفين لكل فريق فى 9 فبراير الماضى، وتأجلت مباراته مع المصرى البورسعيدى السبت الماضى بسبب إصابة عدد كبير من لاعبى المصرى بكورونا.

وسدد أحمد سعيد لاعب وادى دجلة، ركلة الجزاء وسكنت فى شباك حرس الحدود، إلا أن الحكم قرر إعادة تسديدها بسبب تقدم أحد لاعبى الفريق الدجلاوى إلى داخل منطقة الجزاء قبل التنفيذ ليتم إعادتها واستطاع اللاعب تسجيلها مرة ثانية ليتقدم إلى فريقه، بعد إعادة تنفيذ الركلة.

ويحتل وادى دجلة المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 3 مواجهات وتعادل فى 6 وخسر 9 لقاءات، وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً، فيما يحتل حرس الحدود الثانى عشر برصيد 19 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 7 وخسر 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 14 هدفا وتلقت شباكه 15 هدفا، ومازالت لديه مباراة مؤجلة مع المصرى، تاريخيا تعود مواجهات الفريقين إلى صعود وادى دجلة للدوري موسم 2010/2011، وعبر 7 سنوات فقط التقى خلالها الفريقين منها 6 مواسم قبل هبوط الحرس نهاية موسم 2015/2016، والموسم الماضي.

لعب الفريقان 14 مباراة في مسابقة الدوري، تفوق حرس الحدود تفوقا مطلقا، حيث لم يخسر سوى مواجهة وحيدة، وبالتحديد في 12 مايو 2016 بهدفين دون رد، أولى مواجهات الفريقين في الدوري، كانت بتاريخ الرابع من نوفمبر 2010، بالمكس، وفاز أصحاب الأرض بهدف دون رد سجله السنغالي باب لاتير ندياي في الدقيقة 66 وفى القاهرة، حقق حرس الحدود أكبر الانتصارات بخماسية نظيفة في 21 يونيو 2011. وشهدت تسجيل هاتريك للاعب أحمد حسن مكى الهداف التاريخي للمواجهات برصيد 4 أهداف، وأضاف إسلام الشاطر، وأحمد سعيد الأعسر.

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حقق حرس الحدود الفوز في أول 4 مواجهات، حيث فاز في المواجهة الثالثة، والرابعة بنفس النتيجة بهدفين مقابل هدف، أناب أحمد سعيد "أوكا الكبير" عن لاعبى وادى دجلة في نيل شرف تسجيل أول أهداف الفريق فى شباك حرس الحدود، بعد عقم استمر 262 دقيقة دون تهديف، وذلك في ثالث المواجهات والتي أقيمت في الموسم غير المكتمل 2011/2012.

أول تعادل جمع بين الفريقين كان في الموسم التالي 2012/2013 غير المكتمل أيضا، حيث انتهت المواجهة الخامسة بالتعادل السلبى بملعب المكس.

فشل حرس الحدود رغم تفوقه المطلق في تحقيق أي فوز في اخر موسمين له في الممتاز، ليعجز لاعبو حرس الحدود في التسجيل في الشباك الدجلاوية طوال 313 دقيقة متتالية، حتي سجل النيجيري ايدو موسيس في الموسم الماضي.

بينما سجل رجب نبيل هدف لوادي دجلة في الدور الثاني 2015/2016، بعد عقم استمر 511 دقيقة، في الموسم الماضي، فاز حرس الحدود بملعبه بأربعة أهداف مقابل هدف، وتعادلا في القاهرة بهدف لكل منهما.

ومن إجمالى 14 لقاء حقق حرس الحدود الفوز في 7 مباريات، مقابل فوز وحيد لوادي دجلة، وانتهت 6 مباريات بالتعادل ، منها 4 تعادلات سلبية وتعادلين إيجابيين ، سجل لاعبو حرس الحدود 20 هدفا، مقابل 7 أهداف فقط للاعبي وادي دجلة، حافظ حرس الحدود على نظافة شباكه في 8 مباريات، مقابل 5 لوادي دجلة، المواجهة الاخيرة بين الحرس ودجلة فى الدور الاول لدورى هذا الموسم انتهت بالتعادل الايجابى 2/2 سجل للحدود عمرو الحلوانى وأحمد شرويدة وسجل لوادى دجلة رفيق كابو وأحمد سعيد.