شكرا لقرائتكم خبر عن 7 حقائق من حكم فيفا في قضية كهربا والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقائق متباينة ومختلفة خرج بها حكم الاتحاد الدولى لكرة القدم"فيفا" فى قضية نادى الزمالك ضد لاعبه السابق ولاعب الأهلى الحالى محمود عبد المنعم كهربا، اليوم الجمعة، والذى نص على تغريم اللاعب 32 مليوناً و800 ألف جنيه لصالح قلعة ميت عقبة جراء فسخ تعاقده من طرف واحد والرحيل لنادى ديبورتيفو افيس البرتغالى ومنه انضم إلى صفوف الأهلى :

1/ قياسا على الحكم الصادر ومطالب دفاع الزمالك في القضية ضد الأطراف الثلاثة ( الأهلى ـ الافيس – اللاعب) .. النادي الأبيض لم يخرج فائزا بأى حال من الأحوال، بعد رفض أغلب الشكاوى التى قدمها ضد الأطراف المتخاصمة.

2/ عقد كهربا مع الزمالك لم يكن مزورا كما أدعى اللاعب قبل رحيله إلى ديبورتيفو افيس البرتغالي، وجاءت الغرامة الموقعة على لاعب الأهلي الحالي لتؤكد سلامة عقد النادي الأبيض معه، وإلا ما كان فرض عقوبة عليه.

3/ فيفا قرر عدم إيقاف كهربا، تماشيا مع سياسته الرامية لعدم منع أي لاعب من ممارسة كرة القدم، والاكتفاء بمعاقبته ماديا، طالما قدم ما يثبت عدم تعامل النادي معه مثل باقي زملائه، وهو ما أرفق به اللاعب مذكرة تفيد ذلك ضمن رده على شكوى الزمالك ضده بعد فسخ عقده من طرف واحد.

4/ سلامة موقف الأهلى في القضية، وتعاقده مع كهربا جاء سليما تماما من الناحية القانونية، بدليل عدم ادانته من قبل فيفا في الحكم الصادر في القضية وعدم الاعتداد بطلب الزمالك بفرض عقوبة على الأهلى ومنعه من القيد عامين كاملين، ما يؤكد صحة موقفه بضم اللاعب من ديبورتيفو الافيس البرتغالي.

5/ العقوبة الموقعة على كهربا 32 مليون جنيه، الأهلى لن يتحمل منها أي شيء واللاعب سيتحملها كاملة وفقا لبند في تعاقد الطرفين ينص على حل الأهلى من أي عقوبة قد تفرض على اللاعب في قضيته ضد الزمالك.

Advertisements

6/ عقد كهربا مع الاهلى ينص عل تقاضيه 39 مليون جنيه في أربعة سنوات، وبعد خصم الـ32 مليون جنيه قيمة العقوبة والغرامة الموقعة عليه ، سيحق له 6 ملايين جنيه فقط على مدار سنوات التعاقد ما يعنى تقاضيه 1.5 مليون جنيه في الموسم الواحد.

7/ ليس من حق الزمالك الاسئناف ضد قرار عدم إيقاف كهربا، والحكم الصادر اليوم لا يمنع مشاركة اللاعب مع الأهلى بعد تقديمه استئناف ضد قرار الغرامة الصادر ضده اليوم، فيما يصبح ايقافه مستحق حال صدور حكم فى الاسئناف واستمرت الغرامة أو خفضت ولم يسددها، ويرفع عنه الإيفاف بعد سداد الغرامة المقررة عقب حكم الاستئناف.

وأعلن الزمالك عبر موقعه الرسمى تلقى النادى إخطاراً رسميا من غرفة لجنة فض المنازعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتوقيع عقوبة على محمود عبد المنعم كهربا، بإلزامه بدفع 32 مليون جنيه و800 ألف جنيه بسبب خرقه عقده مع نادي الزمالك مع توقيع غرامة مالية أخرى قدرها 5% من إجمالي العقوبة فوائد على المبلغ الأساسي وفي حالة عدم السداد خلال 45 يوم من توقيع العقوبة يتم ايقافه لمدة أقصاها 6 أشهر مع أحقية اللاعب بالاستئناف على الحكم فى المحكمة الرياضية الدولية.



حكم فيفا فى قضية الزمالك ضد كهربا