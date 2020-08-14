شكرا لقرائتكم خبر عن جمال علام: لن أخوض انتخابات الجبلاية على منصب النائب مع أبو ريدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن جمال علام، رئيس اتحاد الكرة الأسبق، أنه لن يخوض انتخابات الجبلاية المقبلة سواء على منصب الرئيس أو نائب الرئيس حال ترشح المهندس هانى أبو ريدة على كرسى الرئاسة فى الانتخابات المقبلة، لافتا إلى أنه يرفض خوض الانتخابات إلا على منصب الرئيس وهو ما لن يحدث فى وجود هانى أبو ريدة.

وقال علام فى تصريحات لبرنامج الوقت الأصلى بقناة النيل للرياضة الذى يقدمه خالد لطيف، أنه يوجه رسالة لهانى أبو ريدة بأن يختار النائب الذى يفضله لأنه لن يترشح لهذا المنصب، كما وجه الشكر للجمعية العمومية على ثقتها فيه واتصالاتهم به لخوض الانتخابات.

وقال جمال علام، رئيس اتحاد الكرة الأسبق، فى تصريحات تليفزيونية لقناة النيل للرياضة، أن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لا يمنح اللجان أو المجالس المنتخبة حق حضور الجمعية العمومية الخاصة به أو أى انتخابات تتعلق بالفيفا، لأن لائحة الفيفا تمنع اللجان المعينة من حضور أو التصويت فى الانتخابات سواء للفيفا أو الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف".

فى السياق ذاته، أعلن جمال علام، رئيس اتحاد الكرة السابق، نيته خوض انتخابات اتحاد الكرة على مقعد الرئاسة . وقال جمال علام فى تصريحات له إن الحالة الوحيدة التى سيتنازل فيها عن الترشح للرئاسة هو أن يكون ضمن قائمة هانى أبوريدة على منصب النائب، مؤكدا أنه لم يحدث أى اتفاق مع أبو ريدة حتى الآن .

Advertisements

وأضاف علام: "الظروف صعبة جدا بسبب كورونا، والحديث سابق لأوانه والاتفاقات ستكون فى موعد الانتخابات، ولم تحدث بينى وبين أبو ريدة أى جلسات بخصوص الانتخابات".

وتابع رئيس اتحاد الكرة السابق أن فكر أعضاء الجمعية العمومية تغير كثيرا وسيحددون اختياراتهم، موضحا أن أندية القسم الثانى والثالث والرابع مهمشة ولا تحصل على حقوقها، مؤكدا لم أجامل أحدا على حساب اخر عندما كنت رئيسا للاتحاد.

وأكد جمال علام، فى تصريحات سابقه، أنه يوجه اللوم على اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية حاليا بسبب عدم التواصل مع الجمعية العمومية بشكل مباشر، موضحا أن اللائحة الجديدة لا يوجد بها تعديل جوهرى لإصلاح الكرة المصرية ولا بد من التواصل مع الأندية قبل إقرار اللائحة الجديدة.

وقال علام إنه يتقدم بالشكر للدولة المصرية على الإجراءات التى تم اتخذتها للحد من انتشار فيروس كورونا، لافتا إلى أنه فى حالة إجراء الانتخابات سيترشح على مقعد رئيس الجبلاية لأنه كان رئيس اتحاد الكرة وليس من المعقول أن يترشح على مقعد آخر.