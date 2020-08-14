الإسماعيلى: نرفض الحصول على 3 نقاط من المصرى فى وجود 22 حالة كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ابراهيم فارس عضو مجلس ادارة النادى الاسماعيلى والمتحدث الرسمى باسم الدراويش، أن ناديه يرفض الحصول على 3 نقاط من النادى المصرى فى مباراة اليوم فى ظل الظروف التى يمر بها الفريق بعد إعلان وجود 22 حالة ايجابية بفيروس كورونا، لافتا إلى انه كان يتمنى تأجيل اللقاء من جانب اتحاد الكرة.
وقال فارس فى تصريحات تليفزيونية، ان فريقه وصل بورسعيد متأخرا وكان عنده امل حتى أخر لحظة لتأجيل اللقاء، ولكن اتحاد الكرة تمسك بعدم التأجيل لذا وصل الفريق منتصف الليل ولم يحصل اللاعبون على راحة كافية قبل المباراة.
وأعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز تشكيل لاعبيه للقاء المصرى البورسعيدى فى إطار منافسات الجولة الــ19 ببطولة الدورى العام.
التشكيل ضم كل من ..
حارس مرمى .. محمد مجدى
خط الدفاع .. أحمد أيمن – ابراهيم ابو اليزيد – محمد هاشم – أسامة إبراهيم
خط الوسط .. عمر الوحش – عماد حمدى
أمامهم .. مدحت فقوسة – أحمد مدبولى – عبد الرحمن مجدى
خط الهجوم .. وجيه عبد الحكيم
على مقاعد البدلاء .. محمد فوزى – محمد مجدى الجمل – محمود البدرى – محمد الضرف – بيكيتى سيلفا – محمد بيومى – محمد حمدى زكى – محمد الشامى – حازم مرسى.
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