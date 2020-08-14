شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى: نرفض الحصول على 3 نقاط من المصرى فى وجود 22 حالة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ابراهيم فارس عضو مجلس ادارة النادى الاسماعيلى والمتحدث الرسمى باسم الدراويش، أن ناديه يرفض الحصول على 3 نقاط من النادى المصرى فى مباراة اليوم فى ظل الظروف التى يمر بها الفريق بعد إعلان وجود 22 حالة ايجابية بفيروس كورونا، لافتا إلى انه كان يتمنى تأجيل اللقاء من جانب اتحاد الكرة.

وقال فارس فى تصريحات تليفزيونية، ان فريقه وصل بورسعيد متأخرا وكان عنده امل حتى أخر لحظة لتأجيل اللقاء، ولكن اتحاد الكرة تمسك بعدم التأجيل لذا وصل الفريق منتصف الليل ولم يحصل اللاعبون على راحة كافية قبل المباراة.

وأعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز تشكيل لاعبيه للقاء المصرى البورسعيدى فى إطار منافسات الجولة الــ19 ببطولة الدورى العام.