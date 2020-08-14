شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل الجونة و الاتحاد السكندري 1 / 1 بالدوري .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت مباراة الجونة و الاتحاد السكندري بالتعادل الإيجابي 1 / 1 في المباراة التي أقيمت بإستاد خالد بشارة بالغردقة ضمن مواجهات الجولة الـ19 للدوري الممتاز ، ليرتفع رصيد الجونة للنقطة 21 في المركز العاشر و الاتحاد السكندري 29 في المركز الخامس بجدول الدوري المصري ، أحرز للجونة أحمد ياسر ريان من ضربة جزاء في الدقيقة 50 وتعادل للاتحاد السكندري إسلام جمال في الدقيقة 70.

بدأ البرتغالي بيدرو بارني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة الاتحاد السكندرى، حيث يستضيف الجونة نظيره الاتحاد السكندرى على استاد خالد بشارة.

أهداف مباراة الجونة و الاتحاد

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توقف المباراة بسبب الـvar

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جاء تشكيل الجونة كالتالي:

في حراسة المرمى :إسلام طارق.

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رباعي خط الظهر: جوناثان نجويم، لؤي وائل، الجزار، باسم علي.

خط الوسط: أكرم توفيق، سيرجي أكا، عموري، إسلام محارب، أحمد مجدى

الهجوم: أحمد ياسر ريان.

بدأ الاتحاد بتشكيل مكون من عماد السيد و محمود شعبان و اسلام جمال و محمود رزق و السيد سالم و نور السيد و أحمد نبيل مانجا و أحمد رفعت و خالد الغندور و أحمد حجي و خالد قمر.

بدأت المباراة هجومية من قبل نادي الجونة وطلب لاعبيه الحصول على ضربة جزاء في الدقيقة 5 بعد عرقلة أحمد مجدي ، ليلجأ الحكم إلى تقنية الـvar ليتم التراجع عن احتسابها ضربة جزاء.

واستحوذ لاعبو الاتحاد السكندري على منطقة وسط الملعب لفترات طويلة بفضل تناقل الكرة بين لاعبيه أكثر من مرة بينما اعتمد الجونة على الهجمات المرتدة ووصل أكثر من مرة لمنطقة جزاء الاتحاد دون ترجمة لأهداف.

وفى الشوط الثاني احتسب الحكم وليد عبد الرازق ضربة حرة مباشرة على حدود منطقة جزاء الاتحاد قبل أن يتدخل حكم الـvar ليحتسبها الحكم عبد الرازق ضربة جزاء يتصدى لها ريان ويحرزها هدف في مرمى عماد السيد.

ينشط بعدها لاعبو الاتحادا لسكندري و ينجح المدافع إسلام جمال من إحراز هدف التعادل من ركنية لفريقه في الدقيقة 70 ، يضغط بعدها الجونة على أمل تحقيق الفوز خاصة أن المباراة على ملعبه ، ويعتمد الاتحاد على الهجمات المرتدة.

توقفت مباراةا لجونة و الاتحاد السكندري توقف المباراة لـ6 دقائق بسبب إحتكام حكم اللقاء و ليد عبد الرازق إلى تقنية الـvar لإحتساب هدف للاتحاد السكندري من عدمه قبل أن يتم الاستقرار في النهاية أنها تسلل على لاعب الاتحاد ولكن الواقعة استمرت لما يقارب الـ6 دقائق لإحتسابها وذلك بسبب قلة عدد الكاميرات الموجودة في الملعب

وتوقفت المباراة من الدقيقة 84 حتى الدقيقة 90 للجوء إلى تقنية الـvar في اللقاء المقام بإستاد " خالد بشارة" لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي 1 / 1.