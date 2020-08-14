شكرا لقرائتكم خبر عن جمال علام: لا يحق للجنة الخماسية التصويت فى انتخابات الكاف أو الفيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال جمال علام رئيس اتحاد الكرة السابق، فى تصريحات تليفزيونية لقناة النيل للرياضة، أن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لا يمنح اللجان أو المجالس المنتخبة حق حضور الجمعية العمومية الخاصة به أو أى انتخابات تتعلق بالفيفا، لأن لائحة الفيفا تمنع اللجان المعينة من حضور أو التصويت فى الانتخابات سواء للفيفا أو الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف".

فى السياق ذاته، أعلن جمال علام، رئيس اتحاد الكرة السابق، نيته خوض انتخابات اتحاد الكرة على مقعد الرئاسة . وقال جمال علام فى تصريحات له إن الحالة الوحيدة التى سيتنازل فيها عن الترشح للرئاسة هو أن يكون ضمن قائمة هانى أبوريدة على منصب النائب، مؤكدا أنه لم يحدث أى اتفاق مع أبوريدة حتى الآن .

وأضاف علام، الظروف صعبة جدا بسبب كورونا، والحديث سابق لآوانه والاتفاقات ستكون فى موعد الانتخابات، ولم تحدث بينى وبين أبو ريدة أى جلسات بخصوص الانتخابات.

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وتابع رئيس اتحاد الكرة السابق أن فكر أعضاء الجمعية العمومية تغير كثيرا وسيحددون اختياراتهم، موضحا أن أندية القسم الثانى والثالث والرابع مهمشة ولا تحصل على حقوقها، مؤكدا لم أجامل أحدا على حساب اخر عندما كنت رئيسا للاتحاد.

وأكد جمال علام، فى تصريحات سابقه، أنه يوجه اللوم على اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية حاليا بسبب عدم التواصل مع الجمعية العمومية بشكل مباشر، موضحا أن اللائحة الجديدة لا يوجد بها تعديل جوهرى لإصلاح الكرة المصرية ولابد من التواصل مع الأندية قبل اقرار اللائحة الجديدة.

وقال علام، إنه يتقدم بالشكر للدولة المصرية على الإجراءات التى تم اتخاذها للحد من انتشار فيروس كورونا، لافتا إلى أنه فى حالة اجراء الانتخابات سيترشح على مقعد رئيس الجبلاية لأنه كان رئيس اتحاد الكرة وليس من المعقول ان يترشح على مقعد أخر.