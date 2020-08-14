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برشلونة يُعلن إصابة أومتيتي بكورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن نادي عبر موقعه الرسمي، إصابة مدافعه الفرنسي صامويل أومتيتي بفيروس المستجد (كوفيد 19).

وأفاد الموقع الرسمي لبرشلونة، اليوم الجمعة، أن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة أومتيتي بفيروس كورونا دون أن تظهر عليه أعراض المرض.

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وبحسب ما جاء في بيان برشلونة، فإن اللاعب حاليًا في صحة جيدة وملتزم بالعزل المنزلي.

ويعاني صامويل أومتيتي من إصابة في الركبة منعته من الانضمام لقائمة برشلونة حيث يستعد الفريق الكتالوني لمواجهة بايرن ميونيخ في إطار منافسات دور الثمانية من مسابقة .

ويواجه برشلونة نظيره بايرن ميونيخ حيث سيلتقي الفائز من موقعة الليلة الفائز من لقاء مانشستر سيتي وأولمبيك ليون في لقاء مقرر إقامته مساء غد السبت.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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