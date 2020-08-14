برشلونة يُعلن إصابة أومتيتي بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن نادي برشلونة عبر موقعه الرسمي، إصابة مدافعه الفرنسي صامويل أومتيتي بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأفاد الموقع الرسمي لبرشلونة، اليوم الجمعة، أن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة أومتيتي بفيروس كورونا دون أن تظهر عليه أعراض المرض.

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وبحسب ما جاء في بيان برشلونة، فإن اللاعب حاليًا في صحة جيدة وملتزم بالعزل المنزلي.

ويعاني صامويل أومتيتي من إصابة في الركبة منعته من الانضمام لقائمة برشلونة حيث يستعد الفريق الكتالوني لمواجهة بايرن ميونيخ في إطار منافسات دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويواجه برشلونة نظيره بايرن ميونيخ حيث سيلتقي الفائز من موقعة الليلة الفائز من لقاء مانشستر سيتي وأولمبيك ليون في لقاء مقرر إقامته مساء غد السبت.