إلى حافة الهبوط.. كيف يتأثر المصري بعقوبات "الانسحاب"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

اعتبر الاتحاد المصري لكرة القدم فريق المصري مهزوماً لعدم ذهابه إلى ملعب برج العرب في الإسكندرية لمواجهة الإسماعيلي في الجولة 19 في الدوري.

ورفض المصري التوجه إلى ملعب المباراة نظراً لإصابة عدد من اللاعبين بفيروس كورونا، لكن اتحاد الكرة رفض تأجيل المباراة.

وتتشابه واقعة المصري مع انسحاب الزمالك أمام الأهلي في قمة الدور الأول بالمسابقة بعد رفض الأبيض التوجه لملعب المباراة لكن لأسباب مختلفة.

Advertisements

وفي حالة تطبيق اتحاد الكرة نفس العقوبات التي طبقها على الزمالك ولكن على فريق المصري سيمر الفريق البورسعيدي بأزمة في جدول الترتيب.

اتحاد الكرة اعتبر الزمالك مهزوماً أمام الأهلي، بالإضافة إلى خصم 3 نقاط في نهاية الموسم، فضلاً عن غرامة مالية بلغت 200 ألف جنيه.

فريق المصري تجمد رصيده عند 20 نقطة في المركز الحادي عشر، وبخصم النقاط الثلاث سيصبح الرصيد 17 نقطة، وهو ما يجعله بعيداً عن مراكز الهبوط بنقطة واحدة فقط.

وإذا تغيب المصري عن المباراة المقبلة الاتحاد السكندري سيتعرض لخصم ثلاث نقاط إضافية مع خسارة المباراة وهو ما سيدخله رسمياً بؤرة الهبوط والبقاء في المراكز الثلاثة الأخيرة.