الحكم يُعلن انتهاء مباراة الإسماعيلي والمصري بعد 20 دقيقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ شريف عادل:

أنهى حكم مباراة الإسماعيلي والمصري اللقاء بعد مرور 20 دقيقة بعد غياب الفريق البورسعيدي عن الحضور بداعِ إصابة لاعبيه بفيروس كورونا المُستجد كوفيد_19.

وبذلك يُعد الإسماعيلي فائزاً اعتبارياً بالمباراة بنتيجة (2-0) لحضوره وغياب المصري البورسعيدي، فيما من المقرر أن يُخصم من المصري 3 نقاط من رصيده بالدوري عند نهاية البطولة.

وإليكم ملخصاً بكواليس المباراة:

وصل فريق الإسماعيلي مساء اليوم الجمعة إلى ملعب برج العرب في الإسكندرية؛ استعداداً لمواجهة نظيره المصري ضمن منافسات دروي WE المصري.

ويدخل الإسماعيلي المباراة وهو في المركز التاسع برصيد 22 نقطة، بفارق نقطتين عن المصري صاحب المركز الـ 11.

وسبق وقال علي الطرابيلي أمين الصندوق بالنادي المصري، إنه من المستحيل أن يخوض الفريق مباراة الإسماعيلي ضمن الجولة 19 من عمر دوري WE المصري.

واستنكر عبدالظاهر السقا، مدير النشاط الرياضي بنادي المصري البورسعيدي، موقف نادي الإسماعيلي من خوض مباراتهم مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الدوري.

وكان النادي الإسماعيلي قد أوضح أنه توجه إلى الإسكندرية بعد تأكيدات اتحاد الكرة بإقامة مباراة المصري البورسعيدي في موعدها مساء اليوم الجمعة بالدوري الممتاز، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه لا يمانع تأجيل اللقاء.

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ومن جانبه أعلن المدير الفني للإسماعيلي التشكيل الذي سيخوض به المباراة:

محمد مجدي، محمد هاشم، إبراهيم أبو اليزيد، أسامة إبراهيم، أحمد أيمن، عماد حمدي، عمر الوحش، أحمد مدبولي، عبدالرحم مجدي، مدحت فقوسة، وجيه عبد الحكيم.

ونزل الإسماعيلي لأرضية ملعب مباراته أمام المصري استعدادًا لبدايتها في ظل غياب لاعبي المصري

ورصد مراسل الخليج 365 من أرض الملعب إجراء حكام اللقاء عمليات الإحماء استعداداً للمباراة.

وبعد مرور 20 دقيقة أنهى حكم اللقاء مباراة الإسماعيلي والمصري لغياب الفريق البورسعيدي.