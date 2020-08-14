مرتضى منصور يُخصص راتب شهري للاعب الزمالك الناشيء المصاب بالسرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أعلن مرتضى منصور موافقته على تخصيص راتب شهري لسعد محمد لاعب قطاع الناشئين بالنادي بالإضافة إلى استمرار التكفل بمصروفات علاجه من مرض السرطان.

وقال إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك في تصريحات صحفية، إن مرتضى منصور وافق على تخصيص راتب شهري لسعد محمد لاعب قطاع الناشئين بالنادي.

وأوضح، أن الزمالك لا يتخلي أبدا عن أبنائه مشددا على أن رئيس نادى الزمالك لم يتأخر فى الوقوف بجانب أبناء النادي.

وفي وقت سابق، كان الزمالك قد وجه دعوة إلى اللاعب الناشيء سعد محمد لحضور مباراة السوبر المصري في الإمارات، والتي فاز بها الفريق الأبيض.