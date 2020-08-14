محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:
أعلن مرتضى منصور موافقته على تخصيص راتب شهري لسعد محمد لاعب قطاع الناشئين بالنادي بالإضافة إلى استمرار التكفل بمصروفات علاجه من مرض السرطان.
وقال إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك في تصريحات صحفية، إن مرتضى منصور وافق على تخصيص راتب شهري لسعد محمد لاعب قطاع الناشئين بالنادي.
وأوضح، أن الزمالك لا يتخلي أبدا عن أبنائه مشددا على أن رئيس نادى الزمالك لم يتأخر فى الوقوف بجانب أبناء النادي.
وفي وقت سابق، كان الزمالك قد وجه دعوة إلى اللاعب الناشيء سعد محمد لحضور مباراة السوبر المصري في الإمارات، والتي فاز بها الفريق الأبيض.
كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور يُخصص راتب شهري للاعب الزمالك الناشيء المصاب بالسرطان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.