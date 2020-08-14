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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:
قامت شركة استادات بإزالة صور رمضان صبحي من داخل استاد الأهلي We السلام بعد رحيل اللاعب رسمياً عن القلعة الحمراء.
وكان محمد كامل رئيس شركة استادات صاحبة اتفاق حصول الأهلي على حق انتفاع استاد السلام قد أكد أنه سيقوم بإزالة صور من لا يستحق الوجود تحت راية الأهلي.
وتمت إزالة كل الصور الخاصة برمضان صبحي في الملعب وعلى الأسوار وفي غرف الملابس، واستبدالها بصور أخرى تضم لاعبي النادي الأحمر.
يذكر أن الأهلي كان قد أصدر بياناً رسمياً أكد خلاله رغبة رمضان صبحي في اللعب لنادي بيراميدز ليعلن خروج لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي من حساباته.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. إزالة لافتات رمضان صبحي من استاد الأهلي We السلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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