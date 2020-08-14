الاتحاد يخطف تعادلا ثمينًا أمام الجونة في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي: خيم التعادل الإيجابي على نتيجة مواجهة مباراة فريق الاتحاد أمام الجونة بنتيجة 1-1، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 19 بدوري we المصري. واستطاع المهاجم أحمد ياسر ريان من احراز هدف التقدم لفريق الجونة في الدقيقة 52 مسددا ركلة جزاء بنجاح. ومع حلول الدقيقة 70 تمكن المدافع اسلام جمال من ادارك التعادل مستغلا عرضة من الجانب الأيسر حولها برأسه لهدف في شباك الجونة. وبتلك النتيحة، وصل فريق الاتحاد إلى النقطة 29 في المركز الخامس، بينما رفع الجونة رصيده إلى 21 نقطة في المركز العاشر.

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