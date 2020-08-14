جوارديولا: نقاتل من أجل الفوز بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

عبر بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عن رغبته الجامحة في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ويستعد مانشستر سيتي لخوض ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد فريق ليون الفرنسي في لشبونة البرتغالي من أجل العبور إلى نصف النهائي للمرة الثانية في التاريخ.

وفي المؤتمر الصحفي قبل المباراة قال جوارديولا :"علينا التركيز في هذه البطولة، نأمل أن نفوز غداً، ونستعد لذلك، نتمنى الفوز بالبطولة، وسنقاتل غداً من أجل ذلك".

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ويلتقي الفائز من مباراة مانشستر سيتي وليون مع الفائز من مباراة برشلونة وبايرن ميونيخ في نصف النهائي، ليتأهل الفائز للنهائي لملاقاة لايبزيج أو باريس سان جيرمان.

وأضاف بيب :"كل شيء يمكن أن يحدث، كل دور حالياً بمثابة مباراة نهائية، مستعدون لتقديم أفضل ما لدينا مثل الفرق الأخرى".

وأردف مدرب مانشستر سيتي :"الضغط دائماً هنا، نحاول تقديم الأفضل دائماً، رأينا صعوبة المباريات في لشبونة، ومباراتنا ضد ليون لن تكون استثناءً، سنحاول تجنب الأخطاء حتى لا نتعرض لعقاب".

وأنهى بيب عن هداف فريقه :"سيرجيو أجويرو ما زال في برشلونة، لو كان هناك لخضع لاختبار طبي وبدني، لكنه ما زال في مرحلة التعافي".