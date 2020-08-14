الخطيب يُعلق على قرار الفيفا بشأن محمود كهربا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الاهلي بأن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن محمود عبدالمنعم "كهربا" أكد أن ثوابت الأهلي لم ولن تتغير، مشيرًا إلى رفض الاتهامات التي وجهت من الزمالك ضد النادي.

وأكد الخطيب في تصريحات للموقع الرسمي لناديه تقديره لقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم، الذي رفض وبشكل قاطع كافة الاتهامات الباطلة التي وجهها مسؤولو الزمالك بشأن تعاقد الأهلي مع كهربا، في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع نادي "أفيس" البرتغالي في يناير الماضي.

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وقال الخطيب إن رفض "فيفا" كل الشكاوى التي جاءت بحق الأهلي في هذا الملف يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن ثوابت الأهلي راسخة، لم ولن تتغير، وأن النادي لا يسلك إلا الطرق المشروعة كعادته، والتي تتفق مع اللوائح والقوانين.

وأضاف أنه شيء جيد ألا يتعرض كهربا للإيقاف، وفقًا لما قدمه من مستندات صحيحة، لكن الغرامة التي تم توقيعها على اللاعب، بالتأكيد أنه لديه من المستندات ما يحفظ حقوقه أمام المحكمة الرياضية، التي سوف يطعن من خلالها على قيمة الغرامة.

وأشار رئيس الأهلي إلى أن الإدارات المعنية في الأهلي تتابع هذا الملف باهتمام وعناية شأن كل الملفات الأخرى، بما يحفظ حقوق النادي، خاصة أن كهربا أصبح لاعبًا في الأهلي.