رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد : أتمنى أن تكون مصر 2021 الضوء في نهاية النفق

هنأ الدكتور حسن مصطفى رئيس للاتحاد الدولي لكرة اليد جميع عناصر اللعبة وجماهيرها، باقتراب انطلاق النسخة الـ 27 من بطولة العالم لرجال كرة اليد - مصر 2021.

وقال مصطفى في كلمته الإفتتاحية للموقع الرسمي للبطولة : "بطولة العالم لكرة اليد هي أكبر بطولة ستقام في مصر في كافة الألعاب الجماعية، ومن حظنا الجيد أن تقام تلك البطولة لأول مرة بمشاركة 32 فريقا بعدما اتخذ الاتحاد الدولي قرارا بزيادة عدد الفرق من 24 انطلاقا من هذه النسخة.

أتمنى أن تكون تلك البطولة هي الضوء في نهاية النفق نظرا

للظروف العالمية، والتي بالرغم عنها، أنا متفائل بالبطولة.

من المهم أن أشكر فخامة رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي على تفضله بالموافقة على استضافة مصر للحدث الكبير، كذلك أود أن أتوجه بالشكر لدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على تفضله بقبول رئاسة اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وكذلك وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي الذي يتابع المنشآت والتنظيم بشكل مستمر مع اللجنة المنظمة.

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كذلك، أود أن أشكر المهندس هشام نصر

رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، والكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المنظمة للبطولة.

مصر أثبتت كثيرا أن لديها قدرة كبيرة على تنظيم البطولات، ولديها خبرة طويلة في هذا المجال خاصة بالنسبة لكرة اليد، لدي إيمان أنها ستكون من أفضل البطولات بسبب اهتمام الدولة المصرية، ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الرياضة، بكل التفاصيل.

أتمنى أن تسنح لنا الظروف بإقامة البطولة بحضور جماهيري كامل في ظل الظروف الصحية التي يمر بها العالم، والإجراءات الاحترازية التي وضعناها للفرق والجماهير.

وأود أن أختم بأننا ننتظر تنظيما على أعلى مستوى لأن كل من سيشترك في تلك البطولة سيكون سفيرا لمصر في الخارج، ونتمنى أن تكون نسخة 2021 من بطولة العالم من ضمن أفضل البطولات التي تم تنظيمها.