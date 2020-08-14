بث مباشر مشاهده مباراة الأهلى والإنتاج الحربى اليوم يلا شوت

من المنتظر أن تنطلق مساء اليوم الجمعة 14-8-2020، أحداث مباراة الإنتاج الحربي والأهلي والتي تقام ضمن مباريات الاسبوع الـ19 من الدوري العام ،حيث تنطلق صافرة حكم البداية في تمام الساعة:

ويقدم الوفد نيوز لمتابعيه خدمة مشاهدة مباراة الاهلي والإنتاج الحربي بث مباشر اليوم، وذلك قبل إنطلاق صافرة بداية اللقاء المقرر لها في تمام الساعة 9:00 مساءً

بتوقيت (القاهرة)، أي العاشرة بتوقيت (مكة المكرمة)، وستذاع على الهواء عبر قناة أون تايم سبورت 1 صوت المعلقين مؤمن حسن ومحمد الكواليني.

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يتربع فريق القلعة الحمراء على قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 52 نقطة، ويبتعد بفارق 17 نقطة عن أقرب ملاحقيه ومنافسه التقليدي الزمالك الذي يمتلك

في جعبته 34 نقطة مع تبقي مباراة له،

يمتلك الانتاج الحربي في رصيده 23 نقطة تضعه بالمرتبة الثامنة على لائحة ترتيب الدوري، وكانت آخر مباراة له أمام طلائع الجيش وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وستكون المدير الفني للفريق “طارق يحيى” في مهمة صعبة أمام الحُمر.

لمشاهدة مباراة الاهلى والانتاج الحربى بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الاهلى والانتاج الحربى بث مباشر ( اضغط هنا )

تجدون هنا ( الاهلى والانتاج الحربى )