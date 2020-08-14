اتحاد الكرة: خصم ٣ نقاط من المصري وتغريمه ماديا بعد انسحابه أمام الإسماعيلي

استقر اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، على معاقبة المصري بخصم ٣ نقاط بجانب تغريمه ٢٠٠ ألف جنيه بعد انسحابه من لقاء الاسماعيلي فيالدوري.
وخسر المصري من الاسماعيلي اعتباريا في الجولة ١٩ للدوري بعدما انسحب من اللقاء على خلفية إصابةلاعبي الفريق بفيروس كورونا بجانب إصابات عضلية.
كان اتحاد الكرة أجل لقاء المصري مع حرس الحدود يوم الاثنين الماضي في الجولة ال١٨ للدوري إلا أنه رفض تأجيل لقاء أبناء بورسعيد مع الإسماعيلي.
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