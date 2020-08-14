رسميا .. المصري ينسحب من لقاء الإسماعيلي

قام الحكم أحمد الغندور حكم مباراة المصري البورسعيدي والإسماعيليبإلغاء اللقاء الذي كان مقررا، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في الجولة 19

للدوري المصري بسبب عدم ةحضور فريق المصري .

وكان المصري قد أعلن عدم خوضه اللقاء في

ظل إصابة 20 فردا من صفوف الفريق بفيروس كورونا ، رغم تمسك اتحاد الكرة بإقامة اللقاء.

وانتظر الحكم أحمد الغندور 20 دقيقة وفقاً للائحة، ولكن لم يحضر الفريق البورسعيدي لملعب المباراة.