شاهد.. رسميا.. إزالة صورة رمضان صبحي من استاد الأهلي

حذف مسؤولو الشركة المسؤولة عن ستاد الأهلي صور اللاعب رمضان صبحي من محيط الملعب. محيط الملعب. وأعلن الأهلي أن رمضان صبحي رفض البقاء مع الفريق رغم التوصل لاتفاق مع هيديرسفيلد تاون الإنجليزي وأبدى رغبته في الرحيل إلى بيراميدز. رفض البقاء مع الفريق رغم التوصل لاتفاق مع هيديرسفيلد تاون الإنجليزي وأبدى رغبته في الرحيل إلى بيراميدز.

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