تيجانا: الزمالك يخصص راتبًا شهريًا لسعد محمد

أكد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك موافقة المستشار مرتضى منصور رئيس النادي على تخصيص راتب شهري لسعد محمد لاعب قطاع الناشئين بالنادي بالإضافة إلى استمرار التكفل بمصروفات علاجه من مرض السرطان. محمد لاعب قطاع الناشئين بالنادي بالإضافة إلى استمرار التكفل بمصروفات علاجه من مرض السرطان. أضاف تيجانا أن نادي الزمالك لا يتخلي أبدا عن أبنائه مشددا على أن رئيس نادى الزمالك لم يتوان أو يتأخر فى الوقوف بجانب أبناء النادي.

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