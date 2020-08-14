رئيس اتحاد اليد عن مونديال مصر 2021 : نعم نستطيع تقديم بطولة تاريخية

رحب المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد خلال كلمته الافتتاحية للموقع الرسمي لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021 بجميع المنتخبات .

وقال نصر في تصريحاته : "أهلا وسهلا بكل المنتخبات المشاركة في النسخة 27 من بطولة العالم لرجال كرة اليد - مصر 2021

منذ أن حصلنا على شرف تنظيم البطولة، ونحن نعمل بكل

الجهد للوصول لأعلى مستوى في التنظيم لأول بطولة بمشاركة 32 فريقا، ورغم الظروف والتحديات التي واجهناها بسبب جائحة كورونا ، فنحن قبلنا التحدي الذي قامت به دولتين في النسخة الماضية، و3 دول في النسخة المقبلة.

وضعنا في الاتحاد المصري لكرة اليد شعارا لنا نصب

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أعيننا دائما، "نحن نستطيع".

نعدكم بتنظيم أكثر من رائع سواء من ناحية الملاعب والبنية التحتية التي تم استحداثها بالإضافة مع تطوير الصالة الرئيسية في استاد القاهرة، أو تجهيز ملاعب للتدريبات.

نعدكم كذلك بحفل قرعة مليء بالمفاجآت يوم 5 سبتمبر المقبل، وانتظروا أيضا حفل افتتاح مبهر للبطولة يوم 13 يناير المقبل.

الشعب المصري سيكون مرحبا بضيوفه، نحن في انتظار الجميع ونتمنى أن تكونوا سعداء في يناير المقبل في مصر، أهلا وسهلا بكم.