يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر | فيديو أهداف مباراة الفيحاء والشباب فى الدوري السعودي، في أهم مباريات اليوم الجمعة 14-8-2020 في الجولة الـ25، من “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

تنقل مباراة “الفيحاء والشباب” على قناة السعودية الرياضية 2، بصوت المعلق “مشاري القرني”، وتقام على ملعب “مدينة المجمعة الرياضية”.

يحتل فريق الشباب المركز السادس بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 37 نقطة، فيما يحتل الفيحاء المركز الحادي عشر بجدول الترتيب برصيد 27 نقطة.

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إليكم أهداف مباراة الفيحاء والشباب فى الدوري السعودي

هدف التقدم للفيحاء 1-0

لقطات من المباراة

هدف ملغي للفيحاء

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