بث مباشر | شاهد الاتحاد والاتفاق في الدوري السعودي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر فيديو لمباراة “الاتحاد والاتفاق” في أهم مباريات اليوم الجمعة 14-8-2020 في الجولة الـ25، بالدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

تنقل مباراة “الاتحاد والاتفاق” على قناة السعودية الرياضية 1، بصوت المعلق “سمير المعيرفي”.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 20:50 بتوقيت السعودية، 19:50 بتوقيت مصر، 17:50 بتوقيت جرينتش، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة”.

ويقبع فريق “الاتحاد” في المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 23 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن اولى مراكز الهبوط التي يقبع فيها “الفتح” وبفارق نقطة واحدة ايضًا عن صاحب المركز الـ12 “الحزم”.

في المقابل يتواجد فريق “الاتفاق” في المركز الثامن برصيد 35 نقطة في جدول الترتيب، وبفارق نقطة واحدة عن السابع “الرائد”، وبفارق نقطتين عن صاحب التاسع “أبها”.

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