أخبار ليفربول: آرنولد يفوز بجائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي

توج الظهير الأيمن لفريق ليفربول ترينت ألكسندر آرنولد بجائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال موسم 2019/2020، صباح اليوم الجمعة.

يعد آرنولد ثاني أفضل صانع ألعاب في الدوري الإنجليزي، بعدما منح زملائه 13 تمريرة حاسمة، خلف لاعب مانشستر سيتي كيفن دي بروين، بفارق 7 تمريرات لصالح لاعب الوسط البلجيكي.

حقق الظهير الشاب دوري أبطال أوروبا مع الريدز، ثم نجح في تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو في عامه الواحد والعشرين فقط، ليصبح من أفضل الأظهرة على مستوى العالم .

ترينت هو ترس أساسي في فريق يورجن كلوب، فهو ثاني أكثر لاعب صناعة للفرص في الدوري الإنجليزي ( 87 ) خلف كيفن دي بروين ( 136 )، كأحد أبرز مفاتيح اللعب للريدز خلال الموسمين السابقين، حيث كون ثنائيا ذهبيا رفقة محمد صلاح في الجانب الأيمن لفريق ليفربول.

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