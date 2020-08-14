فليك : “ديفيز جاهز .. ولدينا خطة لإيقاف ميسي”

أكد المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ الألماني هانز فليك جاهزية الظهير الأيسر الشاب ألفونسو ديفيز، للمواجهة المرتقبة أمام برشلونة الإسباني، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وقال فليك في المؤتمر الصحفي قبل المباراة : “جميع اللاعبين المتواجدين في لشبونة مع الفريق جاهزين حتى ألفونسو ديفيز، وكومان كذلك يستطيع اللعب منذ البداية، سيغيب بافارد فقط عن مباراة برشلونة“.

وأضاف: “لن نلعب أمام ليونيل ميسي بل أمام برشلونة، هو لاعب من طراز فريد ولدينا خطة لإيقافه لكن لن أفصح عنها، وعلى الفريق بأكمله أن يتعاون من أجل ذلك”.

وتابع: “نحترم برشلونة فهم كانوا أحد الفرق المسيطرة على البطولة لبعض الفترات، يتمتعون بجودة هائلة فهم يمتلكون سواريز، بيكيه وجريزمان، وليس ميسي فقط”.

وأوضح مدرب الفريق البافاري أنه لا يمكن المقارنة بين ليفاندوفسكي لاعب البايرن وميسي قائد برشلونة، فالمهاجم البولندي يتمتع بإمكانيات عالية خاصة داخل منطقة الجزاء، بينما ميسي فهو الأفضل في العالم لعدة سنوات.

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