سيتين: “ديمبيلي جاهز .. وليفاندوفسكي ليس بمستوي ميسي”

كشف مدرب فريق برشلونة الإسباني كيكي سيتين، عن جاهزية الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي، للمشاركة في مواجهة الفريق الكتالوني المقبلة، أمام بايرن ميونيخ مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وقال سيتين في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: “ديمبيلي يستطيع المشاركة في اللقاء، وضعه يسمح باللعب لعدة دقائق، وسوف يقدم أداء جيد”.

وأضاف: “نحن نمتلك الإمكانيات للفوز، وأعددنا للمباراة بشكل جيد، سيكون اللقاء متكافئ، فهم أيضا فريق استثنائي ونعرف قدراتهم جيدا”.

وتحدث كيكي سيتين عن المقارنة بين نجمي الفريقين ليونيل ميسي وروبرت ليفاندوفسكي قائلا: “ليفاندوفسكي ليس بمستوى ميسي، هذا أمر واضح جدا، ميسي يمكنه حسم المباريات والتسجيل بمفرده، لكن بدون الفريق سيكون بمستوى أقل، علينا الاستمتاع بهما”.

وتابع مدرب برشلونة حديثه حول صعوبة مواجهة البايرن: “إمكانيات بايرن الهجومية عالية للغاية ويضغطون بشكل جيد، لكن لدينا القدرة للتغلب على هذا الضغط، سيكون صراعا على الاستحواذ لكي ندافع بشكل أقل”.

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