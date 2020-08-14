رياضة | الجونة يتعادل مع الاتحاد إيجابياً

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الجونة يتعادل مع الاتحاد إيجابياً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل فريق الجونة مع نظيره الاتحاد السكندري، باللقاء الذي أقيم على ستاد (خالد بشارة)، ضمن الجولة الـ19 من استكمال منافسات بطولة الدوري الممتاز والتي كانت توقفت قرابة الأربعة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا.

سجل أحمد ياسر ريان من احراز هدف التقدم لفريق الجونة في الدقيقة 52 مسددا ركلة جزاء بنجاح، و تمكن المدافع اسلام جمال من ادارك التعادل مستغلا عرضة من الجانب الأيسر حولها برأسه لهدف في شباك الجونة.

بتلك النتيجة وصل فريق الاتحاد إلى النقطة 29 في المركز الخامس، بينما رفع الجونة رصيده إلى 21 نقطة في المركز العاشر.