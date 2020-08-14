رياضة | بعد رحيل رمضان.. الأهلي يحاول التعاقد مع نجم بيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد رحيل رمضان.. الأهلي يحاول التعاقد مع نجم بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستهدف النادي الأهلي التعاقد مع البوركينابي إيريك تراوري لاعب فريق بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية، وذلك لتدعيم صفوف الفريق الأحمر في الموسم المقبل، بعد تألق اللاعب بشكل كبير مع الفريق السماوي في الفترة الماضية.

ويرغب النادي الأهلي في التعاقد مع إيريك تراوري لتدعيم خط هجوم الفريق الأحمر في الموسم المقبل، بعد تأكد رحيل رمضان صبحي عن صفوف القلعة الحمراء بعد انتهاء إعارته للفريق ورفض الاستمرار مع الأهلي وإعلان رغبته بالانتقال لنادي بيراميدز.

ونجح النادي الأهلي خلال الفترة الماضية في الحصول على توقيع البوركينابي ايريك تراوري تمهيدًا لضمه لصفوف النادي الأهلي، ولكن يتمسك نادي بيراميدز باستمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق السماوي نظرًا لكونه من الركائز الرئيسية بالفريق ويمتلك إمكانيات فنية وبدنية عالية تجعله إضافة قوية لأي فريق.

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ومن جانبه أكد عبد الحميد عادل وكيل أعمال تراوري أن اللاعب مستمر حتي الآن مع بيراميدز وينتظر نهاية الموسم لتحديد مصيره مع الفريق، خاصة وأنه يسعي للتتويج مع الفريق السماوي بلقب الكونفيدرالية بعدها سوف يحسم موقفه من الرحيل عن بيراميدز أو الاستمرار مع الفريق في الفترة القادمة.

وأكدت تقارير صحفية أن النادي الأهلي قد يؤجل حسم صفقة إيريك تراوري إلي الموسم المقبل، وذلك بعد قطع وليد أزارو إعارته للاتفاق السعودي وعودته للقلعة الحمراء مجددا، حيث لن يستطيع المارد الأحمر التعاقد مع نجم بيراميدز أو أي لاعب أجنبي آخر بسبب اكتمال عدد اللاعبين الاجانب في الفترة الحالية.

رحيل رمضان صبحي عن صفوف النادي الأهلي قد يدفع مسئولي القلعة الحمراء لتكثيف محاولاتهم وجهودهم لحسم صفقة ايريك تراوري في اسرع وقت لتدعيم صفوف الفريق الأهلاوي بالموسم الجديد.

وشارك ايريك تراوري مع نادي بيراميدز في 23 مباراة هذا الموسم في مختلف البطولات، سجل 7 أهداف وصنع 6 أهداف، وساهم في وصول فريقه لنصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.