رياضة | بوحبا يترقب التجديد لمانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بوحبا يترقب التجديد لمانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن الفرنسي بول بوجبا نجم خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي يسعى إلى الاستمرار في صفوف الشياطين الحمر لأطول فترة ممكنة علمًا بأن عقده ينتهي صيف 2021.

وأفادت شبكة سكاي سبورتس البريطانية بأن بول بوجبا يتوقع أن يبدأ مانشستر يونايتد المفاوضات معه بشأن تجديد عقده عقب بطولة الدوري الأوروبي.

وأشارت الشبكة البريطانية إلى أن مانشستر يونايتد تمكن بعد العودة من فترة توقف النشاط الرياضي بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد من التأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل بالإضافة إلى الوصول إلى الدور قبل النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

وألمحت الشبكة البريطانية أن بول بوجبا ارتبط في أكثر من مناسبة بالرحيل عن الشياطين الحمر وسط إهتمام كلا من يوفنتوس الإيطالي وريال مدريد الإسباني بضمه ولكن يبدو أن النجم الفرنسي يرغب بإستكمال رحلته في قلعة أولد ترافورد.