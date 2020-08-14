رياضة | عاجل.. تورينو يحسم التعاقد مع ظهير ميلان

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. تورينو يحسم التعاقد مع ظهير ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم نادي تورينو الايطالي التعاقد مع الظهير الأيسر السويسري لفريق ميلان ريكاردو رودريغيز، من أجل تدعيم الجبهه اليسري الدفاعية الموسم المقبل .

وفقاً لشبكة " سكاي سبورت " فإن رودريغيز قد وافق على الانتقال لتورينو وسوف يحصل على راتب سنوي مقداره 3 ملايين يورو بالإضافة للمكافآت.

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وأشارت الشبكة أن من المنتظر توقيع الكشف الطبي على اللاعب في مدينة تورينو الاسبوع المقبل ، وذلك بعد أن أتفقت إدارة تورينو مع الروسونيري علي كافة الأمور المتعلقة بالصفقة .

ومن المنتظر أن يحصل ميلان على 3 ملايين يورو بالإضافة للمكافآت ، بينما سيحصل المدافع السويسري على راتب سنوي مقداره 1.5 مليون يورو بالإضافة للمكافآت.

يذكر أن ميلان قد تعاقد مع رودريغيز قادمًا من فولفسبورغ في صيف عام 2017 مقابل 15 مليون يورو.