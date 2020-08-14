رياضة | سيف زاهر يكشف سبب انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر سيف زاهر يكشف سبب انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الإعلامي سيف زاهر، عضو مجلس إدارة إتحاد كرة القدم السابق، أن أحد لاعبي فريق بيراميدز هو السبب وراء انتقال رمضان صبحي للفريق، في مفاجأة مدوية.

وكان النادي الأهلي قد أعلن بالأمس بشكل رسمي، أن رمضان صبحي، لاعب الفريق المعار من هديرسفيلد تاون، اختار الانتقال لصوف بيراميدز، رافضاً الانتقال إلى النادي الأهلي.

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وقال سيف زاهر في تصريحات إذاعية: "عبد الله السعيد صانع ألعاببيراميدز، هو السبب وراء انتقال رمضان صبحي إلى صفوف الفريق".

وتابع: "عبد الله السعيد طلب من بيراميدز التحرك لضم رمضان صبحي، لأنه ضمن أهم لاعبي كرة القدم المصرية، ويمتلك الشخصية والطموح لتحقيق البطولات".

وأتم: "هناك علامات استفهام كثيرة حول قرار الأهلي وتوقيت إعلانه، قبل دقائق من احتفالية الأهلي بافتتاح ستاد الأهلي".