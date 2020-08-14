رياضة | خبير لوائح يكشف التفاصيل الكاملة لعقوبة كهربا وموقفه من الإستئناف

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر خبير لوائح يكشف التفاصيل الكاملة لعقوبة كهربا وموقفه من الإستئناف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف محمد فضل الله، المستشار الرياضي الدولي، عن أدانة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" موقف محمود كهربا لاعب الأهلي، بشكل واضح، بتغريمه مليوني دولار، في الشكوى المقدمة ضده من ناديه السابق الزمالك.

وقال فضل الله في تصريحات صحفية: "حكم الفيفا يؤكد أن عقد الزمالك مع كهربا سليم، وأن اللاعب هرب من ناديه، ولو كان عقد اللاعب مع الزمالك باطل، كان الحكم سيكون بعدم تغريم اللاعب وصحة انتقاله للبرتغال، مشيرا إلى عدم صدور عقوبة الإيقاف مع الغرامة، سببها أن الفيفا في الفترة الأخيرة أصبح يعتمد على العقوبة الأشد وهي تغليظ الغرامة المالية، خاصة أن النادي المتضرر سيستفيد بالغرامة، ولن يستفيد بالإيقاف".

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وتابع: "عقوبة الإيقاف للتوقيع لناديين تخالف المنطق القانوني للفيفا، حيث أنه سمح للاعبين، باللعب حتى إذا وقع لفريقين في وقت واحد، وذلك لعدم توقف اللاعب عن ممارسة كرة القدم، فكيف يقر ذلك وبعد ذلك يفرض عقوبه الإيقاف؟".

وأضاف "العقوبة نافذة وكهربا مطالب بسداد القيمة فورًا، وإذا كان سيطعن على الحكم، فإيقاف التنفيذ يأتي بعد قبول الطعن، العقوبة تسري على المباريات الدولية، فإذا لم يسدد اللاعب، الغرامة، لن يستطيع اللعب أفريقيًا".

يذكر أن اللاعب رحل للبرتغال رغم ارتباطه بعقد مع الزمالك، قبل أن يعود للأهلي، وهو ما أدى لتقديم الأبيض، شكوى ضده لدى الفيفا،وصدر حكم من الفيفا، اليوم الجمعة، بتغريم اللاعب، مليوني دولار، مع إيقافه 6 أشهر في حالة عدم السداد.