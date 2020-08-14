رياضة | ريال مدريد يُحدد سعر ريجيلون

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يُحدد سعر ريجيلون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم نادي ريال مدريد الإسباني موقفه من رحيل النجم الشاب سيرجيو ريجيلون، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بعد أن تلقي النادي ثلاث عروض رسمية حتي الآن .

وفقاً لشبكة " ديفينسا سنترال " فإن الظهير الشاب قد تلقي أهتمام من ثلاث أندية وهي " تشيلسي الإنجليزي ، وإشبيلية ، ونابولي الإيطالي " .

وأشار الموقع أن ريال مدريد قد وافق علي بيع لاعبه الشاب خلال الميركاتو الجاري، في حال تلقي عرض يُضاهي 25 مليون يورو .

وتألق ريجيلون رفقه إشبيلية الموسم المنقضي، وذلك بعد تتويجه بجائزة أفضل ظهير أيسر في بطولة الليجا ، مما دفع الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للملكي، بطلب عودته الموسم المقبل .