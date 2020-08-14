رياضة | نجم ريال مدريد بديل كاليخون في نابولي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد بديل كاليخون في نابولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن الإسباني لوكاس فاسكيز نجم ريال مدريد الإسباني يعتبر أحد النجوم المرشحين للرحيل عن صفوف الملكي في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت إذاعة أوندا سيرو الإسبانية بأن لوكاس فاسكيز قد ينتقل إلى نابولي الإيطالي من أجل تعويض رحيل نجم الفريق خوسيه كاليخون المرتقب.

وأكدت الإذاعة الإسبانية أن ريال مدريد يرغب في بيع العديد من النجوم في الصيف الحالي في ظل الأزمة الحالية ويعد فاسكيز بالإضافة إلى الويلزي جاريث بيل والكولومبي خيمس رودريجيز وماريانو من أبرز الأسماء المرشحة للرحيل عن الملكي.

وأشارت الإذاعة الإسبانية إلى أن لوكاس فاسكيز البالغ من العمر 29 عامًا يلعب في صفوف ريال مدريد منذ عام 2015 وخاض مع الفريق الملكي حتى الآن 206 مباراة في جميع البطولات وسجل 24 هدف صنع 46 هدف آخرين.