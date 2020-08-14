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رياضة | صلاح وكوكا في اليونان لقضاء أجازة الصيف

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كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر صلاح وكوكا في اليونان لقضاء أجازة الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتواجد الدولي المصري محمد صلاح، نجم الإنجليزي، في اليونان رفقة مواطنه أحمد حسن كوكا، المحترف في صفوف أولمبياكوس اليوناني.

ويبدأ الموسم التحضيري لليفربول غدا السبت، بعد أقل من ثلاثة أسابيع من اختتام موسمه في الممتاز في نيوكاسل يونايتد.

ومن المقرر ان يتوجه ليفربول إلى النمسا بوجود وجه جديد بعد تعاقد النادي مع الظهير الأيسر اليوناني كوستاس تسيميكاس من أولمبياكوس خلال الأسبوع الماضي.

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