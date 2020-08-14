رياضة | أول رد فعل من الخطيب على عقوبة كهربا لصالح الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر أول رد فعل من الخطيب على عقوبة كهربا لصالح الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على العقوبة الصادرة اليوم الجمعة ضد محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الأحمر من قبل لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وتغريمه 2 مليون دولار.

وأعرب محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عن تقديره لقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم، الذي رفض وبشكل قاطع كافة الاتهامات الباطلة التي وجهها مسئولو الزمالك بشأن تعاقد الأهلي مع اللاعب محمود عبد المنعم «كهربا» في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع نادي «أفيس» البرتغالي في يناير الماضي.

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وقال إن رفض «فيفا» كل الشكاوى التي جاءت بحق الأهلي في هذا الملف يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن ثوابت الأهلي راسخة، لم ولن تتغير، وأن النادي لا يسلك إلا الطرق المشروعة كعادته، والتي تتفق مع اللوائح والقوانين.

وأضاف أنه شيء جيد ألا يتعرض كهربا للإيقاف، وفقًا لما قدمه من مستندات صحيحة، لكن الغرامة التي تم توقيعها على اللاعب، بالتأكيد أنه لديه من المستندات ما يحفظ حقوقه أمام المحكمة الرياضية، التي سوف يطعن من خلالها على قيمة الغرامة.

وأشار رئيس الأهلي إلى أن الإدارات المعنية في الأهلي تتابع هذا الملف باهتمام وعناية شأن كل الملفات الأخرى، بما يحفظ حقوق النادي، خاصة أن كهربا أصبح لاعبًا في الأهلي.