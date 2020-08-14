رياضة | بعد رحيل رمضان صبحي.. الأهلي يفاجئ فايلر بصفقة جديدة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد رحيل رمضان صبحي.. الأهلي يفاجئ فايلر بصفقة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط جهاز الكرة بالنادى الأهلى مع السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، لتقديم بعض المقترح لسد العجز فى بعض المراكز بفريق الأول لكرة القدم.

وقد وعد جهاز الكرة بالنادي الأهلي السويسري بالتعاقد مع لاعب أجنبى فى الإنتقالات الصيفية المقبلة، وذلك لسد الفجوة التي تسبب بها رمضان صبحى، جناح الفريق المعار من هيدرسفيلد الإنجليزى، الذى قرر الرحيل إلى صفوف بيراميدز في مطلع الصيف.

وخلال الساعات القليلة المقبلة ستقوم إدارة النادى الأهلى بعرض بعض من الأسماء على المدير الفنى، لتوقيع صفقة مع أحد اللاعبين الأجانب.

وطالب السويسرى رينيه فايلر من إدارة الأهلى التحرك مبكرًا لاستمرار رمضان صبحى مع الفريق قبل أن يبلغ اللاعب الإدارة برغبته فى الانتقال إلى بيراميدز.