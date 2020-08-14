رياضة | أول تعليق من مرتضى منصور بعد عقوبة كهربا

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر أول تعليق من مرتضى منصور بعد عقوبة كهربا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مرتضى منصور، رئيس الزمالك، إن ناديه حصل على حكم، ضد محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلي، من الاتحاد الدولي لكرة القدم، وهو أمر كان متوقع بعد هروب اللاعب من ناديه نهاية الموسم الماضي.

وقال مرتضى في تصريحات صحفية: "حصلنا على حكم من الفيفا، بتغريم كهربا 33 مليون جنيه، وإيقافه لمدة 6 أشهر، حال عدم الدفع، وسنقوم برفع قضية أخرى للحصول على تعويض مالي، بخلاف الغرامة التي صدرت لنا".

ويذكر أن محمود كهربا قد رحل عن صفوف الزمالك قبل بداية الموسم، بداعي نهاية عقده، وهو ما أثبت مجلس إدارة الزمالك، عدم صحته.

ويستعد الزمالك حاليا لمواجهة مصر المقاصة غدا ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.