رياضة | باريس سان جيرمان مهدد بالحرمان من نجم الفريق أمام لايبزج في دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان مهدد بالحرمان من نجم الفريق أمام لايبزج في دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم أن حارس مرماه الكوستاريكي كيلور نافاس يعاني من تمزق عضلي تعرض له خلال مباراة الفريق أمام أتالانتا الإيطالي أمس الأول الأربعاء في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

وأوضح النادي أن موقف اللاعب لا يبدو واضحا بشأن المشاركة في مباراة الفريق المقبلة حيث تهدد الإصابة نافاس بالغياب عن صفوف سان جيرمان خلال المواجهة المرتقبة أمام لايبزج الألماني يوم الثلاثاء المقبل في الدور قبل النهائي لدوري الأبطال.

وتعرض نافاس للإصابة خلال تشتيت إحدى الكرات في مباراة أتالانتا ليستبدل قبل نهاية المباراة ويحل مكانه الحارس سيرجيو ريكو.

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وفي المقابل ، استكمل المدافع البرازيلي تياجو سيلفا المباراة التي فاز فيها سان جيرمان 2 / 1 في الوقت بدل الضائع رغم الإصابة التي تعرض لها.

وأعرب أطباء الفريق الفرنسي عن تفاؤلهم بقدرة سيلفا على المشاركة في مباراة لايبزج.

وأوضح سان جيرمان أن لاعب خط وسطه الإيطالي ماركو فيراتي، الذي غاب عن مباراة أتالانتا بسبب الإصابة، يواصل برنامجه التأهيلي حاليا.

ويخضع كل من اللاعبين الثلاثة (نافاس وسيلفا وفيراتي) للتقييم غدا السبت لمعرفة مدى إمكانية مشاركة كل منهم في مباراة لايبزج.