رياضة | روي فيتوريا يقترب من الرحيل عن النصر

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر روي فيتوريا يقترب من الرحيل عن النصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد طلال آل الشيخ رئيس الشباب السابق ومدير البطولة العربية للأندية حاليا، أن المدرب البرتغالي روي فيتوريا لن يستمر مع النصر بالموسم المقبل.

وقال آل الشيخ، في تصريحات لبرنامج "الديوانية" عبر القناة "الرياضية" السعودية: "حديث فيتوريا عن الحكام يُدرّس، خاصة لإدارة ناديه وجماهيره ولكل جماهير الأندية".

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وأضاف: "معهد إعداد القادة أصبح مؤثرا في الحركة الرياضية، وحتى على المستوى العربي، عندما رعى كأس العرب للشباب، كان دورهم فعال".

وزاد: "حسب ما وصلني من مصدر قوي، فإن مدرب النصر لن يستمر الموسم المقبل، وإذا حدث ذلك (رحيله) فسوف يكون خسارة للنصر والكرة السعودية".

وختم: "حال خروج فيتوريا من النصر، أتمنى انتقاله لتدريب أحد الأندية الكبيرة بالمملكة، فهو مدرب كبير ومكسب لأي فريق".