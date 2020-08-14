رياضة | نجم ليفربول يتوج بجائزة الأفضل على حساب محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم ليفربول يتوج بجائزة الأفضل على حساب محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
توج الانجليزي هندرسون لاعب وسط فريق ليفربول الانجليزي بجائزة أفضل لاعب عن الموسم المنقضي متفوقا على جميع لاعبي الريدز.
وكان نادي ليفربول قد أعلن بشكل رسمي عبر موقع الالكتروني تتويج هندرسون بجائزة لاعب الموسم داخل الفريق بعد مساهمته الواضحة في تتويج ليفربول بلقب الدوري بعد غياب دام 30 عامًا، بالإضافة إلى كأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي.
وجاء اختيار هندرسون أفضل لاعب في ليفربول بناءا على تصويت الجماهير مع ترشيحات من اتحاد اللاعبين السابقين الرسمي للنادي.
وتفوق هندرسون على ساديو ماني جناح الريدز الذي حصل على المركز الثاني وترينت ألكسندر أرنولد ظهير أيمن الفريق الذي حصل على المركز الثالث ومحمد صلاح الذي حل في المركز الرابع.