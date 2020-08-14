رياضة | الكشف عن مفاجأة صالح جمعة لـ"فايلر" قبل قمة الأهلي والزمالك

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الكشف عن مفاجأة صالح جمعة لـ"فايلر" قبل قمة الأهلي والزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تترقب جماهير وعشاق الأهلي والزمالك، لقاء القمة المصرية المرتقب في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، أواخر أغسطس الجاري.

مفاجأة صالح جمعة قبل قمة الأهلي والزمالك

رفض صالح جمعة لاعب النادي الأهلي الاستسلام لخروجه من الحسابات الفنية للسويسري رنيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر.

ويحاول صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، الوصول لأفضل فورمه بدنية وفنية خلال الأيام المقبلة.

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وشهدت قائمة النادي الأهلي لمباراتي إنبي والإنتاج الحربي استبعاد فايلر لصالح جمعة بداعى عدم الجاهزية البدنية.

من جانبه حرص صالح جمعة على بدء برنامج بدني قاسي في ملعب مختار التتش بمقر النادي الأهلي في الجزيرة.

ويرغب صالح جمعة في الحصول على ثقة فايلر قبل مواجهة القمة أمام الزمالك في الدوري المقرر إقامتها يوم 22 أغسطس الجاري، والتي يراها صالح جمعة أفضل مباراة يمكنه خلالها استعادة ثقة الجهاز الفني والجماهير.